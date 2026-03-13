三重県伊勢市の沖合で、先月下旬に座礁した漁船がいまも撤去されておらず、地元の漁業関係者からは「漁に出られない」などと、切実な声が上がっています。 【写真を見る】漁船が座礁したまま約20日経過…ハマグリ漁の最盛期を前に｢早く漁船を運んでほしい…｣ 漁に出れらず困惑する漁師ら 三重･伊勢市の宇治山田港 （CBC中道陸平記者3月11日）「伊勢市の宇治山田港です。大型の漁船が浅瀬に完全に乗り上げてしまっています