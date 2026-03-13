歌手の中尾ミエ（７９）が１３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。結婚しなくて良かったと言い切る一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは〇〇じゃなくて良かったと思ったことがありますか？」について聞かれると「結婚してなくて良かったと思う」と答えた中尾。「やっぱり、ここまで生きてきたらね…。私、子育てなんて絶対できなかったと思