お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。交際していた彼女からの一言を振り返った。藤本は「昔、付き合っていた彼女と節分で豆まきしよう」となったと回想。彼女を喜ばせようと思い、虎柄のパンツに、鬼のお面、さらに青の塗料で体を塗るなど本格的に「青鬼」に変身した。すると「彼女が至近距離で豆を思いっきりぶつけてきた」という。藤本は