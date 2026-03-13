歌手・俳優の坂本昌行（54）が13日、都内で、主演舞台「るつぼThe Crucible」（14日から29日、東京芸術劇場プレイハウス）の初日前会見に登壇した。同作はアーサー・ミラーの戯曲で、17世紀の魔女裁判をテーマに、人間の深層心理などを描く。上演を控え、「最後まで演じきりたい」と意気込み、「稽古でもがいてもがいた上で、初日に開き直って演じるのがスタンス。台本の厚さ、重み、内容の深さを感じたときに、不安や心配を持っ