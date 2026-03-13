先ほど発表された最新のコメの平均販売価格は、依然として4000円台の高値が続いているものの、4週連続で値下がりしました。週単位の集計を始めた2022年3月以降で初めて、前の年の同じ時期を下回りました。【映像】コメ平均価格 4週連続で値下がり農林水産省によりますと、8日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は、5キロ当たり4013円で、前の週から60円値下がりしました。9月以降、27週連