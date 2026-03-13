新年度予算案が13日夜に衆院を通過するのを前に、与野党は13日、参院予算委員会の理事懇談会で、高市首相と全閣僚が出席する基本的質疑を16、17両日に実施する日程で合意した。衆院での予算審議では、年度内成立を目指す与党側が強硬に13日衆院通過のための日程を進めたのに対し、野党側が異例の審議時間の短さなどに反発し、対立が続いていた。こうした中、自民党の磯崎参院国会対策委員長と立憲民主党の斎藤国会対策委員長が会談