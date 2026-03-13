女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃんが13日、自身のXを更新。20日放送のTOKYO MX「5時に夢中」にゲスト出演すると発表した。「来週金曜の5時に夢中出ますご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と力強くつづった。フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表。昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プ