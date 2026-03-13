EXOのカイが「パリ・ファッションウィーク」に参加し、甘い笑顔で世界中のファンを魅了した。3月12日、カイがアンバサダーを務めるファッションブランド「LACOSTE（ラコステ）」の公式インスタグラムに動画が投稿された。【写真】「生まれながらにしてアイドル」のカイ公開された映像の中でカイは、自身が出席するファッションショーについて語りながら、コーディネートを紹介した。（写真＝LACOSTE公式Instagram）カイこの日カイ