〈ストロベリーアフタヌーンティー&「あまりんパフェ」提供開始〉ウエスティンホテル大阪(大阪市北区)は1日から5月6日までの期間、「ストロベリーアフタヌーンティー」(平日7700円、土日祝8200円)を提供する。通常のアフタヌーンティーでは2人で1台のティースタンドを使用する場合が多いが、同ホテルでは1人につき1台用意する。そのため予約も1人から可能となる。3段のティースタンドにはスイーツのみが並び、セイボリーは別皿