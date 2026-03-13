【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日より順次発売予定 価格：1回800円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」の全ラインナップを公開した。発売は3月27日を予定し、価格は1回800円。 本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキャラクターたちをモチーフとし