再編対象の笠岡工業・笠岡高校・笠岡商業 岡山県笠岡市の3つの公立高校の再編整備を検討するプロジェクトチームが、再編整備後の高校について2032年度の設置を目指すなど検討状況をまとめました。 再編の対象は、笠岡工業、笠岡高校、笠岡商業です。3校や笠岡市などで構成されたプロジェクトチームが再編後の学校のあり方をまとめました。 再編後の高校は2032年度の設置を目指しています。近くにある