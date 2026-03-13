シフォンサンドMori／イチゴサンド・柚子サンド 3月13日は、「サン」が「イチ」を挟んでいることから「サンドイッチデー」と言われています。香川から、ふわふわのスペシャルサンドを紹介します。 （山下佳乃リポート）「こちらのアンバターサンド、断面も美しくて心ときめきます。実はこれ、シフォン生地で挟んでいるんです。うん！ふわっふわ！」 高松市の「シフォンサンドMori」では、ふわふ