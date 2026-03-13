原告 製薬会社勤務／小林まるさん（仮名）判決後の記者会見 香川県に住む製薬会社の社員が勤務先の不正を国に公益通報した後、「仕事を干された」として会社に損害賠償を求めた裁判です。高松地裁は13日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。 この裁判は東京に本社を置く外資系製薬会社の社員、小林まるさん（仮名・60歳）が2024年1月、勤務先の会社を相手に起こしたものです。 訴状などによりますと、小