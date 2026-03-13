全国で一番早い開花が予想されている高知のサクラ。3月13日、気象台の職員が高知城のソメイヨシノの標本木を確認しました。13日午後2時。高知城三ノ丸にあるソメイヨシノの標本木を、高知地方気象台の職員4人が観察に訪れました。高知城の標本木は、5、6輪の花が咲けば気象台が「開花宣言」することになっていて、去年は3月23日に開花しました。民間気象会社ウェザーマップが発表した今年の開花予想では、高知が全国で最も早