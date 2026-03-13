宿毛市を広くPRしてもらおうと宿毛市は3月13日、デカレンジャーの2人を宿毛大使に任命しました。宿毛大使に任命されたのは、スーパー戦隊シリーズ「デカレンジャー」のデカブレイク役の吉田友一さんとデカピンク役の菊地美香さんです。吉田さんと菊地さんは、2023年から宿毛市で防犯活動や交通安全教室などに参加していました。委嘱式では、中平富宏宿毛市長が「宿毛市の魅力をさらに広く発信し、