一人ひとりの真実の美しさを引き出すスキンケアブランドestから、大人気のジェル洗顔がさらに進化して登場します。ベストコスメなど37冠¹を獲得した洗顔料が、薬用処方へリニューアルし「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」として2026年6月5日（金）に発売³。毛穴が山状に見える「毛山*²」に着目し、角栓崩壊洗浄技術で隠れ角栓まで洗い流す新しい角栓ケア洗顔として注目を集めています♡