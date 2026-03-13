俳優の竹内涼真が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。妹でタレント・たけうちほのかと交際している、とろサーモン・久保田かずのぶとの2ショットを公開した。【写真】“竹内涼真の妹”たけうちほのかとの交際報道に言及竹内は「ついに会っちゃった▼（ハート）」との文言とともに、久保田との2ショットを公開した。妹のたけうちほのかは、2月放送のテレビ朝日系バラエティ番組『私が愛した地獄』で久保田につ