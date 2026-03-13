『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「JR東日本あす運賃改定で…行列 “駆け込み”で定期購入も」についてお伝えします。◇JR新橋駅のみどりの窓口。入り口から出てしまうほど列ができています。あまりに混雑しているためか、行くのをやめたお客さんも。新宿駅でもみどりの窓口に列ができています。混雑の理由は14日から始まるJR東日本の運賃値上げ。全面的な値上げは、消費税に伴う値上げを除くと1987年の