野球日本代表・侍ジャパンは日本時間13日、準々決勝からの決戦の場であるローンデポ・パークで初練習。球場の大型ビジョンには、日本の国旗や「JAPAN」の文字が映し出されました。前日となる同12日は、時差ぼけ対策の調整日とされ希望した野手10人が屋外グラウンドで練習。翌日のこの日は全体練習が行われ、選手全員がそろって決戦の地で初練習を行いました。球場の大型モニターに映し出されたのは日本の国旗。さらに「JAPAN」とい