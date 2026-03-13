防府競輪のPR隊が13日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。19〜22日に行われるG2「第10回ウィナーズカップ」の魅力をアピールした。同競輪場では10年ぶり、メインスタンドのリニューアル後は初の特別競輪。連覇を狙う古性優作（35＝大阪・100期）、郡司浩平（35＝神奈川・99期）、脇本雄太（36＝福井・94期）らS級S班9人をはじめ、強豪が火花を散らす。最終日には「第8回ガールズフレッシュクイーン」も行われる。