スイスのジュネーブで11日、第51回ジュネーブ国際発明展が開幕した。35の国・地域から1000以上の発明プロジェクトが集まり、さまざまな分野や業界の革新的な成果が展示されている。中国代表団は237の発明プロジェクトを携えて参加しており、その規模は過去最大となっている。新華社が伝えた。今回の発明展の出展プロジェクトは機械、電力、建築、交通、農業、医療、保健、環境保護、エネルギー、情報技術など多岐にわたる。中国発