米欧州軍司令官でNATO（北大西洋条約機構）欧州連合軍最高司令官を務めるアレクサス・グリンケビッチ将軍は3月12日、米上院軍事委員会の公聴会で、2月28日にイラン南部の小学校が攻撃を受けた件について、米軍によるものだったと証言しました。同将軍はその理由について、「一連の誤りとミスが重なった結果だ」と釈明しました。（提供/CGTN Japanese）