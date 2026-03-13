ホンダ「新ミドルセダン」に注目！2026年1月、ホンダの米国法人がミドルサイズセダン「アコード」の2026年モデルを発売しました。現行アコードは2023年に登場した11代目モデルで、日本でも販売されています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「ミドルセダン」です！（21枚）では、米国仕様のアコードは、日本仕様と違うのでしょうか。アコード1976年に発売されたホンダのロングセラーモデルです。当初は3ドアハッチ