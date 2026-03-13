ガソリン価格が一気に上がりました。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰で、岡山・香川のガソリンスタンドにもその波は押し寄せています。 【写真を見る】ガソリン価格エリアでも急騰200円に迫るスタンドも「上がるの早くない？下がるの遅いのに」とまどう消費者は【岡山】 （甲野良輔キャスター）「こちらのガソリンスタンド、値上げ前のレギュラーガソリン1Lあたりの価格は160円でしたが、現在は189円と30