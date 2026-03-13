岡山市北区の百貨店で、年間を通して実施する新たなフェアが誕生しました。その第1弾が始っています。 【写真を見る】天満屋岡山店が新たなフェア「New Concept」をスタート1年を通して「今、欲しい」というニーズに応える品揃えを【岡山】 この春のトレンドのピンクの装いや華やかなカラージャケット。「春をまとい、私を咲かせる。」をテーマに春らしいコーディネートが並びます。今年