ソフトバンク竹芝本社でソフトバンクは13日、ソフトバンク本社で行われた激励会に臨んだ。小久保裕紀監督はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で12打数無安打と苦しむ野球日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手（ソフトバンク）へメールしたことを明かした。小久保監督は壇上で「近藤が心配でメールしました」と明かした。日本代表の4戦目となった10日のチェコ戦前に「電話と思ったんですけど、話しにくいかと思って