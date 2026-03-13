福岡県警城南署は13日、福岡市城南区の個人が持つ携帯に警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒をよびかけた。電話は「あなた名義のクレジットカードが詐欺事件で使用されているため、あなたに容疑がかかっている」などという内容。さらにSNSを利用したビデオ通話に誘導された後、運転免許証の提示を要求されたという。