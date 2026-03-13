フィリピン女子代表は女子ワールドカップ出場権をかけて、なでしこジャパンと対戦。重要な一戦を前に母国メディアが日本を分析した。女子アジアカップは３月10日にグループステージの全日程が終了。準々決勝では、15日にC組首位の日本とA組３位のフィリピンが相まみえる。今大会は来年の女子W杯の予選を兼ねており、準決勝進出の４か国が出場権を獲得。さらに、準々決勝で敗れた４チームがプレーオフを行ない、勝利した２チ