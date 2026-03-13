女子児童らに対し、わいせつな行為を繰り返したとされる元教諭の男は、裁判で起訴内容を認めました。「不同意わいせつ」などの罪で起訴されているのは、元広島市立小学校教諭の39歳の男です。起訴状などによると被告の男は3年前から合わせて9回、勤務していた小学校で女子児童8人に対し着替えの様子を盗撮したほか、目隠しをして自身の下半身を近づけるなどした疑いです。13日の裁判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めま