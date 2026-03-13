ＪＲ北海道は、安全管理上の不祥事が相次ぎ「改善指示」を受けたのに対し、実態調査などを進めた結果、８０人近くから安全ルールに違反していたと申告があったことを明らかにしました。ＪＲ北海道では、保線作業員による虚偽の報告など安全管理上の不祥事が相次ぎ、北海道運輸局から２０２５年３月に改善指示を受けていました。３月１３日の会見で対策の実施状況を報告したＪＲは、駅社員らに聞き取り調査をした結果、この冬