現職の市長が「スピード違反で免停に」。八代市は13日、小野泰輔市長が高速道路を時速152キロメートルで走行し法定速度違反で処分を受けたことを発表しました。八代市によりますと、小野市長は去年12月、熊本市内から八代市役所に出勤するため九州自動車道を自家用車で運転。その際、法定速度時速100キロのところを時速152キロで走行したとして法定速度違反で検挙されたということです。宮原サービスエリアと八