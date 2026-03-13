熊本県八代市長選で初当選を果たし、花束を手に笑顔の小野泰輔氏＝2025年8月、八代市熊本県八代市は13日、小野泰輔市長が昨年12月、登庁中に高速道路で自家用車を時速152キロで走行し、県警に道路交通法違反容疑で摘発されたと発表した。八代簡裁から今月6日付で罰金8万円の略式命令を受け、10日に90日間の免許停止の処分が下った。小野氏は4、5月の給与を50％減額する条例案を市議会に提出する。市によると、小野氏は昨年12月