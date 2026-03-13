5回無失点と好投したヤクルト先発の吉村＝神宮ヤクルトは開幕投手候補の吉村が球威のある速球を軸に、5回6安打無失点と好投した。定位置を狙う増田は2安打1打点、伊藤は途中出場から2安打4打点とアピール。オリックスは先発枠入りを目指す山岡が5回2失点にまとめた。