アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役やオードリー・ヘプバーンさんの吹き替えを担当した、声優の池田昌子さんが亡くなりました。87歳でした。池田さんは「銀河鉄道999」のメーテル役を担当し、気品のある声で人気となりました。また、オードリー・ヘプバーンさんの数多くの名作の吹き替えでも大活躍しました。池田さんは脳出血で3月3日に亡くなり、葬儀はすでに近親者で営まれたということです。