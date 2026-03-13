市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす14日、あさって15日ともに、冷たい北寄りの風が吹くでしょう。金沢のサクラの開花は、気象会社の予想では平年より早い見込みです。14日朝9時の予想天気図です。 小野：低気圧に向かって北寄りの冷たい風が吹きます。湿った空気ですので石川県内は雲が出来やすく、あす14