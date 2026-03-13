ミズノ株式会社は１３日、侍ジャパンのＷＢＣ準々決勝へ向け、「お茶たてポーズプリントフェイスタオル」（税込み３５００円）を発売したと発表した。お茶たてポーズは、大谷（ドジャース）から指示された北山（日本ハム）が考案。ヒットや本塁打を放った際に、選手が手首を回すジェスチャーが浸透しつつある。ミズノオンラインショップや侍ジャパンオフィシャルサイトでこの日の午後５時から受け付けを開始。今月末までの注
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