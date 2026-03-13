あす３月１４日から、ＪＲＡではグリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を開始する。電話、インターネット発売５０周年の節目に合わせてのもの。ＪＲＡホームページおよびＪＲＡアプリでは、２０２３年からレース動画のライブ配信を行っていたが、さらなるサービス充実のため、パドック解説などを含むグリーンチャンネルの中継番組を無料で視聴できる。視聴方法およびプラットフォー