【モデルプレス＝2026/03/13】女優の見上愛、森田望智、俳優の松谷鷹也が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。【写真】見上愛ら、ドレスから美肩披露◆見上愛ら、美肩披露見上は「国宝」、森田は「ナイトフラワー」、松谷は「栄光のバックホーム」で新人俳優賞を受賞。見上は、光沢感のあるロングドレス、森田は黒のベアトップドレ