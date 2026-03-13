日本保守党・百田尚樹代表が2026年3月13日、高市内閣の支持率が低下したという時事通信社の記事を受け、ある「一言」をXに投稿した。SNSでは、「同感です」「そう思います」などの反響が広がっている。9日の投稿では「消費税減税も移民制限も反故にされた」百田氏は13日のX投稿で、時事通信が6日から9日に実施した3月の世論調査について言及した。記事によれば、高市内閣の支持率は、政権発足後で最高だった2月を4.5％下回る59.3％