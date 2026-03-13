18日に主要企業の集中回答日を迎える今年の春闘。自動車や鉄鋼など大手企業では、すでに満額回答が相次いでいる。 厚生労働省の調査によると、民間主要企業の賃上げ率は2024年に5.33%、2025年に5.52%と2年連続で5%を上回っており、今年も高水準の賃上げムードが漂う。 一方、公務や医療関係、中小零細企業の労働組合が多く加盟する全国労働組合総連合（全労連）らによる国民春闘共闘委員会が13日、都内で記者会見を開き