中国地方整備局岡山国道事務所によりますと、笠岡バイパスの工事のため、国道2号笠岡バイパス側道部（岡山県笠岡市入江）の福山方面で夜間通行止めを行います。 交通規制は2回行い、1回目は3月16日～19日（午後9時～翌午前6時）、2回目は3月25日～31日（午後9時～翌午前6時）です。天候などで変更する場合があります。 上り線（岡山方面）の側道を片側交互通行とし、う回路とします。