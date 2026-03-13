福岡市・天神の天神中央公園で13日から開かれているのは「九州ジビエフェスト2026」です。シカやイノシシなどのジビエグルメが登場しています。 ジビエとは、フランス語でシカやイノシシ、ハトなど野生鳥獣の肉のことです。シカやイノシシなどによる昨年度の農作物への被害額は全国でおよそ188億円で、前の年度と比べ24億円増加しています。このうち福岡県の被害額は、全国で2番目に多いおよそ7億円に上っています。このイベン