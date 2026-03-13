帰国したら命の危険があるので、難民として認めてほしい──。30年以上前に母国ナイジェリアから迫害を逃れて来日した女性が3月13日、難民不認定処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。この日の提訴後、女性は東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。代理人は「ナイジェリアに送還されれば、生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性がある」として、政治難民として保護されるべきだとうったえた。●FGMから逃れて
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