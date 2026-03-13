高知県は、2025年11月に行われた阪神タイガースの優勝記念パレードの経済波及効果が約4億4685万円に上ったと3月13日に発表しました。高知県によりますと、2025年11月に行われたプロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝記念パレードについて経済波及効果を試算したところ、約4億4685万円だったということです。パレードの総観客数は1万4386人でこのうち県外客は約30.2パーセントにあた