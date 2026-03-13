高知県室戸市で、今では幻の魚と言われるようになった魚の養殖が行われています。その幻の魚を地元で気軽に味わってもらおうと、期間限定のフェアが開かれています。高知放送の揚田葵衣アナウンサーが取材しました。オレンジ色に輝く魚の切り身が乗った丼に、脂が染み出した身がのった、つややかな釜めし。幻の魚「サツキマス」を味わえるフェアが室戸市で始まりました。企画したのは室戸市の地域おこし協力隊の大岩佑子さん