ユーロ圏１０年債利回り格差連日の拡大、仏７０、伊８２ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間17:56時点）（%） ドイツ2.952 フランス3.654（+70） イタリア3.774（+82） スペイン3.47（+52） オランダ3.111（+16） ギリシャ3.773（+82） ポルトガル3.411（+46） ベルギー3.557（+61） オーストリア3.273（+32） アイルランド3.23