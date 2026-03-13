高知県中土佐町久礼で春の味覚、初ガツオの水揚げが始まっています。今年の初ガツオのお味は？カツオの1本釣り漁が盛んな中土佐町久礼の港です。3月13日朝、漁港には重さ1.5キロから2キロの初ガツオがずらりと並びました。午前6時半からは競りが始まり、仲買人など約30人が次々とお目当てのカツオを競り落としていました。久礼漁協によりますと、今シーズンの初ガツオの水揚げは例年より1週間以上早い2月後半から始まり、1日