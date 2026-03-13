東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 25465.60（-251.16-0.98%） 中国上海総合指数 4095.45（-33.66-0.82%） 台湾加権指数 33400.32（-181.54-0.54%） 韓国総合株価指数 5487.24（-96.01-1.72%） 豪ＡＳＸ２００指数 8617.09（-11.95-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74487.06（-1547.36-2.04%） １３日のアジア株は軒並み下落。イランを巡る中東での紛争が続いていることや原油