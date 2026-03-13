事故直後の様子 2025年2月 秋田市旭北錦町 飲酒運転で衝突事故を起こしけがをさせた罪に問われていた元仙北市職員の男に、執行猶予がついた有罪判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、元仙北市職員の男（３５）は、去年＝２０２５年２月秋田市の道路で飲酒運転をして車２台に衝突し３人にけがをさせたなどとして道路交通法違反と過失運転致傷の罪に問われていました。 １３日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎