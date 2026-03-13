高知県内にある海洋堂の2つの施設が3月にリニューアルするのに合わせて、3月14日に県内を大きな恐竜のフィギュアがパレードします。高知市の運送会社に現れた巨大な恐竜の頭。ティラノサウルスとトリケラトプスの迫力あるフィギュアです。このフィギュアは、恐竜ショーに使われていたティラノサウルスとトリケラトプスをモデルにハリウッドで著名な作家が制作し、海洋堂の創業者・宮脇修さんに贈ったものです。2